Россияне продвинулись на Курщине и Донетчине: обновление карты Deep State
- Российские войска продвинулись в Курской области и в Донецкой области, в частности в Надиевке и Разливе.
- Враг достиг успеха на Покровском и Новопавловском направлениях.
Российские войска продолжают давить на позиции украинских защитников. В течение суток враг продвинулся на Курщине и Донетчине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Свою карту аналитики обновили утром 29 марта.
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Где россияне имели продвижение
По словам аналитиков, в течение последних суток россияне имели продвижение в Курской области. Также враг имеет успех на Покровском и Новопавловском направлении.
Враг продвинулся на Курщине, в Надиевке и Разливе,
– говорится в сообщении.
Как изменилась ситуация в Курской области: смотрите на карте
Россияне продвинулись в Надиевке: смотрите на карте
Враг имел успех в Разливе: смотрите на карте
К слову, ранее аналитики DeepState сообщали, что россияне продвинулись в трех населенных пунктах в Донецкой и Харьковской областях. В частности враг имел успех у Катериновки, Пантелеймоновки и Орлянского.