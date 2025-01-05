Адские бои возле Курахово и Торецка, а также в Курской области: карта фронта за 5 января

Украинские защитники продолжают героически отражать вражеские штурмы на всех направлениях фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Кроме того, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 44 авиаудара, а также совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 136 – из реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация на фронте по состоянию на 5 января

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же противник активно привлекал бомбардировочную авиацию.

ВСУ отбили атаку возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Першотравневого, Надежды, Новосергиевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполовки, Тернов, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении наши защитники отбили девять атак противника в районах Часового Яра, Белой Горы, Клищеевки и Ступочек.

Что происходит вблизи Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Дилиевки, Крымского и Щербиновки.

Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 наступательных действий агрессора в сторону Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Новоалександровки, Соленого, Новооленовки, Котлиного и Нововасильевки.

Как изменился фронт возле Барановки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов. Враг наносил авиационные удары по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахово и Константинопольского.

Враг атаковал в направлении Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 17 штурмов наших позиций неподалеку Дачного и Янтарного.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор и понесли потери в районах островов Забич и Казацкий.

На Курском направлении враг 33 раза штурмовал позиции наших защитников, нанес 336 артиллерийских обстрелов, 17 авиационных ударов, сбросив 25 КАБ.

На Северском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.