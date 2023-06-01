Россияне возобновили наступление у Бахмута, бои под Белогоровкой: карта боевых действий за 1 июня

Российские военные продолжают наступать на нескольких направлениях на Востоке Украины. В то же время оккупанты обороняют на Юге нашей страны.

Россияне по-прежнему пытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

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На каких направлениях наступают россияне

противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Противник нанес авиаудары, а также вел обстрелы из артиллерии.

Карта боев на Купянском направлении

противник вел наступательные действия южнее Белогоровки, но успеха не имел. Враг нанес авиационных ударов в районах Тернов и Северска Донецкой области. Также россияне обстреляли Донетчину из артиллерии.

Россияне наступали близ Белогоровки: карта боев

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Орехово-Василовки и Белой Горы. Следует отметить, что в течение двух дней оккупанты не наступали на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Курахово, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.

Карта боев в Марьинке

Какая ситуация на других направлениях фронта

На других участках фронта российские военные за прошедшие сутки наступательных действий не проводили. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки, а также из артиллерии обстрелял населенные пункты поблизости.

Также враг нанес авиаудару в районе Угледара и Пречистовки на Шахтерском направлении. В этом же направлении оккупанты обстреляли города и села.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне обстреляли населенные пункты в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах и обстреливает приграничья.

Силы обороны отрабатывают по оккупантам