Россияне возобновили наступление у Бахмута, бои под Белогоровкой: карта боевых действий за 1 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают наступать на нескольких направлениях на Востоке Украины. В то же время оккупанты обороняют на Юге нашей страны.
Россияне по-прежнему пытаются полностью захватить Луганскую и Донецкую области. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 21 вражескую атаку.
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На каких направлениях наступают россиянеНа Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Противник нанес авиаудары, а также вел обстрелы из артиллерии.
Карта боев на Купянском направленииНа Лиманском направлении противник вел наступательные действия южнее Белогоровки, но успеха не имел. Враг нанес авиационных ударов в районах Тернов и Северска Донецкой области. Также россияне обстреляли Донетчину из артиллерии.
Россияне наступали близ Белогоровки: карта боевНа Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Орехово-Василовки и Белой Горы. Следует отметить, что в течение двух дней оккупанты не наступали на Бахмутском направлении.
Карта боевых действий на Бахмутском направленииНа Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Курахово, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.
Карта боев в Марьинке
Какая ситуация на других направлениях фронта
На других участках фронта российские военные за прошедшие сутки наступательных действий не проводили. На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки, а также из артиллерии обстрелял населенные пункты поблизости.
Также враг нанес авиаудару в районе Угледара и Пречистовки на Шахтерском направлении. В этом же направлении оккупанты обстреляли города и села.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне обстреляли населенные пункты в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах и обстреливает приграничья.
Силы обороны отрабатывают по оккупантам
- Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них 2 – по зенитно-ракетным комплексам.
- Нашими защитниками было уничтожено 5 вражеских разведывательных БПЛА.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 радиоэлектронной станции борьбы.