Почти 300 боестолкновений, больше всего – на Курщине: карта боевых действий на 15 декабря
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 292 боевых столкновения. Оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий. Давят на Покровском, Северском, Покровском, Кураховском и других направлениях. На Курском – больше всего боевых столкновений за прошедшие сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Карта боевых действий на сегодня
На Харьковском направлении, применяя бомбардировочную и штурмовую авиацию, оккупанты атаковали в районе Волчанска.
По уточненной информации на Купянском направлении за сутки россияне совершили 3 атаки. Силы обороны остановили все штурмовые действия агрессора в районах Лозовой.
На Лиманском – наши защитники и защитницы отбили 15 атак захватчиков возле населенных пунктов Первомайское, Зеленый Гай, Копанки, Новосергеевка, Надия, Макеевка, Дружелюбовка и Терны.
Какая ситуация на фронте сегодня: смотрите карту
На Северском – оккупанты нанесли удары средствами бомбардировочной авиации. Силы обороны отбили 55 российских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового.
На Краматорском направлении противник один раз пытался прорвать оборону в районе Часового Яра.
Возле Торецка агрессор, активно применяя бомбардировочную авиацию, совершил 5 тщетных попыток подвинуть наших защитников с занимаемых позиций.
На Покровском направлении защитники отбили 52 российских атаки. В частности, в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Сухой Яр, Зеленое, Песчаное, Петровка, Шевченко, Новотроицкое, Украинка и Новооленовка. Оккупанты нанесли удары штурмовой и бомбардировочной авиацией в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новая Полтавка, Гродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны отражали российские атаки в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лысовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. Там захватчики при поддержке авиации 50 раз пытались прорвать оборону наших защитников.
На Времевском – оккупанты активно применяли авиацию. Силы обороны отбили 37 вражеских атак в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Великая Новоселка, Сторожевое, Макаровка и Новоандреевка.
На Гуляйпольском – оккупанты нанесли авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляйполя.
На Ореховском направлении Малая Токмачка, Новопавловка и Работино подверглись ударам 15 авиационными управляемыми бомбами.
На Приднестровском – агрессор нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по району Николаевки. Также совершил 3 штурма позиций наших защитников. Впрочем, успеха не имел.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 57 боестолкновений. Кроме того, враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 23 КАБа, а также совершил 380 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам и позициям наших защитников.
На Волынском и Полесском – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери врага на 15 декабря
- Наши защитники и защитницы продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потерь в живой силе и технике. Истощают агрессора вдоль всей линии боевого соприкосновения и в глубоком тылу, констатировали в Генштабе.
- За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 35 ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники агрессора. Также поразили пункт управления БПЛА, 3 артиллерийские системы и 3 средства ПВО.
- Всего за прошедшие сутки украинские военные обезвредили 1280 российских захватчиков. Также враг потерял 12 танков, 32 боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 средства ПВО, 127 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 крылатые ракеты, 181 автомобиль и 4 единицы специальной техники.