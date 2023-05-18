Враг пока не наступает на Авдеевку, но штурмует Бахмут: карта боевых действий 18 мая

Россия не прекращает наносить удары, производить обстрелы не только военных, но и гражданских объектов. Беспокойная обстановка и на фронте. Только за сутки на Востоке произошло 36 боевых столкновений.

Подробную ситуацию на фронтах по состоянию на утро 18 мая наметили в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Ночная атака россиян по Украине: где упали обломки вражеских ракет

В ночь на 18 мая российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Какая ситуация на фронте

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Север

Восток

Юг

Достижение наших ВСУ за сутки

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружена.противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Харьковщины.враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского.в течение суток, прошедших враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области.враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского.противник наступательных действий не производил. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первая и Первомайское, совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар по Красногоровке, обстрелял Марьинку, Прасковьевку и Новомихайловку Донецкой области.за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по Новополю Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье. Обстрелял более 20 населённых пунктов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них по зенитно-ракетным комплексам противника. Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

1 пункт управления,

6 районов сосредоточения живой силы,

2 склада боеприпасов,

2 состава горюче-смазочных материалов,

1 артиллерийское подразделение на огневой позиции,

2 средства противовоздушной обороны,

еще 2 важные цели противника.

Как отмечает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось ликвидировать 201 100 российских бойцов. Только за прошедшие сутки на тот свет удалось отправить 510 солдат.