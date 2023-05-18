Враг пока не наступает на Авдеевку, но штурмует Бахмут: карта боевых действий 18 мая
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россия не прекращает наносить удары, производить обстрелы не только военных, но и гражданских объектов. Беспокойная обстановка и на фронте. Только за сутки на Востоке произошло 36 боевых столкновений.
Подробную ситуацию на фронтах по состоянию на утро 18 мая наметили в Генштабе ВСУ.
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В ночь на 18 мая российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется.
Всего за прошедшие сутки противник нанес 15 ракетных ударов, в том числе по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиационных удара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Какая ситуация на фронте
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
СеверНа Волынском и Полесском направлениях
ВостокНа Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. На Лиманском направлении в течение суток, прошедших враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первая и Первомайское, совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар по Красногоровке, обстрелял Марьинку, Прасковьевку и Новомихайловку Донецкой области. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.
ЮгНа Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудары по Новополю Донецкой области и Малой Токмачке в Запорожье. Обстрелял более 20 населённых пунктов.
Достижение наших ВСУ за сутки
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 8 из них по зенитно-ракетным комплексам противника. Также были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 1 пункт управления,
- 6 районов сосредоточения живой силы,
- 2 склада боеприпасов,
- 2 состава горюче-смазочных материалов,
- 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции,
- 2 средства противовоздушной обороны,
- еще 2 важные цели противника.
Как отмечает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось ликвидировать 201 100 российских бойцов. Только за прошедшие сутки на тот свет удалось отправить 510 солдат.