Бои на севере Бахмута, Россия наступает на 5 направлениях: карта боевых действий на 19 марта

Российские оккупанты до сих пор пытаются наступать на Донбассе. Особенно сложная ситуация в Бахмутском направлении, но украинские воины отражают атаки врага.

Несмотря на огромные потери, Россия продолжает вести захватническую войну. Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей.

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Силы обороны отразили более 80 атак

Для достижения своих целей враг продолжает наступательные действия на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском,

Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты 83 атаки на этом участке фронта. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Самая напряженная ситуация на Бахмутском направлении

Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Верхнекаменское и Спорное.

Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.

Карта боевых действий на Купянском направлении

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в северной части города Бахмут, а также в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка и Богдановка.

Силы обороны отразили атаки в северной части Бахмута: карта

Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, а также Марьинка, которую оккупанты атаковали 15 раз.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

Оккупанты наступают на Авдеевку: карта боевых действий

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Снова обстреляны город Херсон и Антоновка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка и Клюсы Черниговской области; Харьковка, Стариково, Волфино – Сумской и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.

Силы обороны отработали по оккупантам