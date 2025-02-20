Россия активно пытается прорваться на 4 направлениях: карта боевых действий на 20 февраля
Начались 1093 сутки полномасштабной войны России против Украины. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 122 боевых столкновения.
Больше всего боев в течение суток было на четырех ключевых направлениях – Покровском, Курском, Торецком, Новопавловском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте 20 февраля
На Харьковском направлении враг 5 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Западного.
На Купянском направлении произошло 4 атаки захватчиков неподалеку Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз вблизи Балки Журавки, Ямполовки, Колодязов, Макеевки и в направлении Григорьевки.
Россияне атакуют в сторону Ямполовки: смотрите на карте
На Северском направлении враг предпринял попытку идти вперед в районе Верхнекаменского.
На Краматорском направлении оккупанты 4 раза атаковали в районах Часового Яра и Васюковки.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак недалеко от населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.
Враг давит на Торецк: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы.
Противник наступает в районе Андреевки: смотрите на карте
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.
Новый Комар находится под штурмами: смотрите на карте
На Ореховском направлении оккупационные войска 9 раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного.
На Гуляйпольском і Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Украинские защитники отбили 14 штурмовых действий захватчиков.
К слову, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1190 захватчиков. С начала вторжения враг потерял около 863580 человек, 10134 танков, 21112 боевых бронированных машин и другую технику.