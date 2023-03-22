Враг пытается захватить Марьинку, отбитые атаки под Бахмутом: карта боевых действий за 22 марта

В Украине длится 392 день полномасштабного российского вторжения. Оккупационные войска России сосредоточены на Востоке Украины, где пытаются захватить Бахмут.

Россия, хоть и несет масштабные потери, но не оставляет намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Оккупационные войска ведут наступательные действия на 5 направлениях.

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Только на Востоке Силы обороны отразили более 100 атак

В частности, противник наступает на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском,

Шахтерском направлениях.

В то же время на других войска России обороняются. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

Карта боевых действий в Украине

Какая ситуация на направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломить нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое.

Оккупанты наступают на Луганщине: карта боевых действий

Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, утрачивая значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражали многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищиевка и Майорск.

Россияне ведут наступление на Бахмутском направлении

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичева, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы – успеха не имел.

Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

Карта боевых действий возле Авдеевки

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.

Силы обороны отработали по оккупантам

оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено.Высшее руководство Беларуси продолжает поддерживать вооруженную агрессию России, предоставляет свою инфраструктуру для подготовки подразделений противника. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.За прошедшие сутки произвел обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка на Сумщине и Басовое, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук Харьковской области.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время наши защитники сбили 15 вражеских БПЛА разных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.