Россияне возобновили наступление под Лиманом, бои в Бахмуте и Марьинке: карта боевых действий за 28 апреля

28 апреля 2023, 08:56
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Генштаб ВСУ

Российский агрессор не оставляет намерений по оккупации нашей территории, в результате чего продолжает вести захватническую войну против Украины. На большинстве направлений Россия перешла в оборону.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий

За прошедшие сутки враг совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями Сил обороны.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.

Россияне возобновили наступление на Лиманском направлении

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Диброва и Серебрянского лесничества. Отметим, что в предыдущей сводке Генштаба ВСУ от 27 апреля сообщалось, что враг не вел наступательных действий на этом направлении. Также враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Луганской и Донецкой областей.

Россияне наступали в районе Дибровы: карта

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали многие населенные пункты Донецкой области.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Россияне наступают в районе Авдеевки: карта

На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. Россияне обстреляли немало населенных пунктов Донецкой области.

Силы обороны отразили атаки в районе Марьинки: карта

Какая ситуация на других направлениях фронта

На Шахтерском направлении

за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Противник нанес авиационные удары по Угледару и Великой Новоселке, а также совершил обстрелы населенных пунктов Донецкой области.На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

Карта боевых действий на Юге Украины

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг обстрелял города и села в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Противник обстрелял населенные пункты Харьковской и Луганской областей.

Как Силы обороны отработали по оккупантам

  • Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
  • В то же время нашими защитниками были сбиты 6 вражеских БПЛА разного типа.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.
Автор: Михайло Гема