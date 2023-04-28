Россияне возобновили наступление под Лиманом, бои в Бахмуте и Марьинке: карта боевых действий за 28 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Российский агрессор не оставляет намерений по оккупации нашей территории, в результате чего продолжает вести захватническую войну против Украины. На большинстве направлений Россия перешла в оборону.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий
За прошедшие сутки враг совершил более 65 атак на указанных участках фронта, однако все они были отбиты подразделениями Сил обороны.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно удерживают оборону.
Россияне возобновили наступление на Лиманском направленииНа Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Диброва и Серебрянского лесничества. Отметим, что в предыдущей сводке Генштаба ВСУ от 27 апреля сообщалось, что враг не вел наступательных действий на этом направлении. Также враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Луганской и Донецкой областей.
Россияне наступали в районе Дибровы: картаНа Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. От вражеских обстрелов пострадали многие населенные пункты Донецкой области.
Карта боев в БахмутеНа Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Донецкой области.
Россияне наступают в районе Авдеевки: картаНа Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. Россияне обстреляли немало населенных пунктов Донецкой области.
Силы обороны отразили атаки в районе Марьинки: карта
Какая ситуация на других направлениях фронтаНа Шахтерском направлении
Карта боевых действий на Юге УкраиныНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг обстрелял города и села в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Противник обстрелял населенные пункты Харьковской и Луганской областей.
Как Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу противника.
- В то же время нашими защитниками были сбиты 6 вражеских БПЛА разного типа.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и 2 артиллерийских подразделения.