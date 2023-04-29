Враг хочет взять Авдеевку в кольцо, но ВСУ отражают нашествие: карта боевых действий 29 апреля

Российские захватчики продолжают терроризировать гражданское население Украины, нанося удары по жилым домам. Кроме того, оккупанты не оставляют попыток захватить населенные пункты на Востоке.

О подробной ситуации на фронтах на утро 29 апреля доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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Ракетные обстрелы не утихают

За прошедшие сутки Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам. К сожалению, есть попадания, погибли и получили ранения мирные люди.

В целом за прошедшие сутки противник осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Наши защитники уничтожили 21 крылатую ракету, а также – 2 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 ударных дрона. От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр.

Какая ситуация на фронтах Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на: Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил 48 атак на указанных участках фронта. Север На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах России. За прошедшие сутки враг нанес авиационные удары и совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Харьковщины. оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах России. За прошедшие сутки враг нанес авиационные удары и совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Харьковщины. Восток На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дибровы. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Временного Яра. Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Григоровка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не достиг. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области. враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дибровы. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Временного Яра. Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Григоровка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не достиг. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области. Юг На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома. противник продолжает вести оборонительные действия. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома. Вместе с тем авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: 4 пункта управления,

склад боеприпасов,

4 района сосредоточения живой силы противника.

Ракетные удары по гражданским домам никак не влияют на ситуацию на фронте. Враг прибегает к такой тактике из-за провалов на поле боя.