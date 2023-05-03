Россияне уменьшили количество атак на Востоке, тяжелая ситуация в Бахмуте: карта боев за 3 мая

Российские военные продолжают сосредотачивать свои силы на Востоке Украины. Но интенсивность атак оккупантов, похоже, уменьшается.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки противник совершил более 30 атак.

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Следует напомнить, что 1 мая Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника, что указывает на то, что оккупанты уменьшили количество атак. Вместе с тем в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники держат оборону.

Где наступают российские силы

противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

Карта боевых действий на Лиманском направлении

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Кроме того, оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали более 10 городов и сел в Донецкой области.

Карта боевых действий под Бахмутом

противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не достиг. Враг обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Карловку и Нетайлово.

Карта боев на Авдеевском направлении

отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Карта боевых действий в Марьинке

Россияне в обороне на Юге: какая ситуация на других участках фронта

враг наступательных действий не предпринимал, активно задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии. Россияне из артиллерии и минометов обстреляли около десяти городов и сел Харьковской области.за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новоукраинку и Пречистовку Донецкой области.противник продолжает вести оборонительные действия. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов.

Карта боевых действий на Юге

Силы обороны ударили по россиянам

оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.