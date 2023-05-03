Россияне уменьшили количество атак на Востоке, тяжелая ситуация в Бахмуте: карта боев за 3 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают сосредотачивать свои силы на Востоке Украины. Но интенсивность атак оккупантов, похоже, уменьшается.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки противник совершил более 30 атак.
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Следует напомнить, что 1 мая Силы обороны Украины отразили 41 атаку противника, что указывает на то, что оккупанты уменьшили количество атак. Вместе с тем в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники держат оборону.
Где наступают российские силыНа Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.
Карта боевых действий на Лиманском направленииНа Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Кроме того, оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали более 10 городов и сел в Донецкой области.
Карта боевых действий под БахмутомНа Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не достиг. Враг обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Карловку и Нетайлово.
Карта боев на Авдеевском направленииНа Марьинском направлении отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
Карта боевых действий в Марьинке
Россияне в обороне на Юге: какая ситуация на других участках фронта
Карта боевых действий на ЮгеНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской области.
Силы обороны ударили по россиянам
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.