ВСУ вернули позиции в двух селах на Покровском направлении, – Deep State

Аналитики Deep State обновили свою карту боевых действий. На утро понедельника, 10 февраля, они сообщили об актуальной ситуации на фронте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State. Интересно, что у обеих сторон есть продвижение на Покровском и Курском направлениях.

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О чем свидетельствует карта фронта от Deep State на 10 февраля

Важно, что аналитики Deep State подают информацию об успехах Сил обороны с задержкой и после верификации.

Силы Обороны восстановили положение в Даченском, Водяном Втором и возле Кругленького. Враг продвинулся возле Дачного, Малиновки и Никольского,

– говорится в их сообщении.

В Даченском на Покровском направлении Силы обороны вернули себе достаточно большую территорию. 3 января аналитики нанесли это село на карту как красную территорию, то есть оккупированную.

Село Водяное Второе в Краматорском направлении также касается Покровского направления. Вероятно, оккупанты захватили его в начале февраля.

А вот Кругленькое – это уже Курское направление. Речь о приселке в Суджанском районе неподалеку Малой Локни.

В следующем сообщении Deep State привели детали.

Егери из 68 ОЕБр провели удачную и смелую операцию, отбросив противника из части населенного пункта Даченское. Сообщается, что зачищена промзона в Водяном Втором, где враг на непродолжительное время сумел закрепиться. Хотя россияне не отказываются от штурмовых действий на промзоне,

– сказано в заметке.

Россияне же продвинулись возле Дачного и Малиновки на Покровском направлении, и Никольского на Курском направлении.

В Генштабе утром 10 февраля написали, что на Покровском направлении ВСУ остановили 33 штурма в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. А в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины 9 февраля отбили 18 атак.