Полсотни боев под Курском, тяжелая ситуация возле Покровска: карта боевых действий на 21 декабря
В Украине продолжаются 1032 сутки полномасштабной войны, россияне пытаются продвигаться на сразу нескольких направлениях. На фронте сохраняется сложная ситуация на ряде участков.
Всего в течение суток на фронте произошло 211 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Где атакует враг
На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.
На Купянском направлении произошло 11 боестолкновений. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой.
Что происходит возле Синьковки: смотрите на карте
На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника в районах Ямполовки, Тернов, Новосергиевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили 6 вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Часов Яр.
На Торецком направлении враг 11 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Торецк и Леонидовка.
На Покровском направлении отбили 46 атак. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волчье, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка, применяя штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Враг продвигается возле Нового Труда: смотрите на карте
На Кураховском направлении возле населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь оккупанты 24 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
На Времовском направлении 36 раз оккупанты атаковали в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки.
Успеновка находится под давлением противника: смотрите на карте
На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении наши воины отбили 4 атаки российских захватчиков.
На Курском направлении произошло 50 боевых столкновений, девять вражеских авиационных ударов одиннадцатью КАБами, более чем четыреста артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны.
На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.