Россияне атаковали Бахмут фосфорными снарядами и наступают на Авдеевку: карта боев за 8 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные возобновили наступление в районе Авдеевки и продолжают активные действия в Бахмуте. В то же время противник обороняется на Юге Украины.
Противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.
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В целом за прошедшие сутки нашими защитниками было отражено 55 атак противника на указанных участках фронта.
Где российские силы ведут наступление в УкраинеНа Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Спорного. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Торское и Спорное Донецкой области. Также россияне обстреляли Донецкую область из артиллерии.
Оккупанты наступали в направлении Спорного: карта боевНа Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, оккупанты обстреливали город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Противник нанес авиационных ударов по Бахмуту, Богдановке, Курдюмовке и Нью-Йорку. Также под огнем противника оказались другие населенные пункты Донетчины.
Карта боевых действий на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Оккупанты обстреляли города и села Донецкой области.
Россияне вели наступление в районе Авдеевки: карта боевых действийНа Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Также россияне обстреляли города и села на этом направлении.
Оккупанты ведут оборону на ЮгеНа Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Гряниковка и Ольшана. Из артиллерии и минометов россияне обстреляли Луганскую и Харьковскую области.На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Российские силы обстреляли населённые пункты Донецкой области.На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Оккупанты обстреляли населенные пункты в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Карта боевых действий на Юге УкраиныНа Волынском и Полесском направлениях
Команда DeepState информирует, что за последние сутки глобальных изменений на фронте не зафиксировано. Продолжаются тяжелые бои в западной части Бахмута и на левом фланге Авдеевского выступа.
Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.
- Также, наши защитники уничтожили 2 ударных и 6 разведывательных БПЛА противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также 3 склада боеприпасов врага.