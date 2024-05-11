Отвлекающий маневр: Свитан предположил замысел россиян на Харьковщине

Россия 10 мая предприняла попытку прорыва нашей линии обороны на Харьковщине. Все атаки были отбиты, а территориальных потерь не допущено. Однако ситуация на этом участке фронта обострилась.

Это были вполне прогнозируемые действия россиян. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что враг имел достаточное количество сил и средств, чтобы "связать" наши войска на этом направлении.

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Может ли Россия продвинуться дальше

Для широкомасштабных действий на Харьков, Сумы или для прорыва фронта у россиян не хватит сил. Поэтому сейчас мы видим так называемые операции "связывания" для того, чтобы наши войска не смогли уйти с этого направления и усилить Восточный фронт.

Еще одна цель врага – заставить украинское командование перебросить резервы, которые готовились для Востока, именно на это направление. Поэтому логика в таких операциях есть, но все они прогнозируемые и ожидаемые. Противодействие, которое развернули против этих атак, уже стабилизировало ситуацию.

Что происходит на Харьковском направлении: смотрите на карте

"Россияне заходили малыми тактическими группами. Прорывы, которые были на границе, уже остановили наши военные резервы, которые очень быстро прибыли на этот участок фронта. Никаких успехов россиянам такие операции не принесут", – отметил Роман Свитан.

Где враг сосредоточил свои основные силы

Согласно всем методикам боевых действий, надо всегда выбирать несколько направлений: одно основное, а несколько второстепенных. Движение начинается по всем участкам, а тогда в любой момент второстепенное направление может стать ключевым. Поэтому бой – это всегда динамика и только в самом процессе станет понятно, где россияне смогли развернуть активные действия.

Но для этого им нужно достаточное количество сил – сотни тысяч бойцов. Перемещение такого количества войск мы точно заметим. Можно сказать, что на Харьковско-Сумском направлении сейчас идет разведка боем.

Говорить о стратегических действиях рано, потому что основные силы противника сосредоточены в Донецкой области. Чтобы перебросить их на Харьковщину понадобится не одна неделя. Поэтому можем говорить об одном стратегическом направлении – Донецком. Другие действия россиян – это отвлекающий маневр,

– подчеркнул Свитан.

О создании "буферной" зоны на Харьковщине

Военный эксперт отметил, что говорить о "буферной" зоне некорректно, ведь если бы россияне имели такую задачу, то отошли бы на 10 километров, а не наоборот продвинулись вперед. Тогда вопрос был бы решен.

Россия имеет задачу войти в прямое столкновение с нашими военными частями для того, чтобы "связать" их боями без всякой "серой" зоны. Это они уже начали делать,

– добавил Свитан.

Вероятно, дальше будут наращивать давление, в частности на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск, где проходит железная дорога. Удобнее врагу наступать именно на Волчанск, ведь это берег реки. Но тогда говорится о большой, стратегической задаче, которой пока не видно.

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