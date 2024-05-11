Це були цілком прогнозовані дії росіян. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що ворог мав достатню кількість сил і засобів, щоб "зв'язати" наші війська на цьому напрямку.

До теми Тривають бої, цивільних евакуюють: що відбувається на Харківському напрямку

Чи може Росія просунутися далі

Для широкомасштабних дій на Харків, Суми чи для прориву фронту у росіян не вистачить сил. Тому зараз ми бачимо так звані операції "зв'язування" для того, щоб наші війська не змогли піти з цього напрямку та посилити Східний фронт.

Ще одна мета ворога – змусити українське командування перекинути резерви, які готувалися для Сходу, саме на цей напрямок. Тому логіка в таких операціях є, але всі вони прогнозовані та очікувані. Протидія, яку розгорнули проти цих атак, вже стабілізувала ситуацію.

Що відбувається на Харківському напрямку: дивіться на карті

"Росіяни заходили малими тактичними групами. Прориви, які були на кордоні, вже зупинили наші військові резерви, які дуже швидко прибули на цю ділянку фронту. Ніяких успіхів росіянам такі операції не принесуть", – наголосив Роман Світан.

Де ворог зосередив свої основні сили

Відповідно до всіх методик бойових дій, треба завжди вибирати декілька напрямків: один основний, а декілька другорядних. Рух починається по всіх ділянках, а тоді у будь-який момент другорядний напрямок може стати ключовим. Тож бій – це завжди динаміка й лише в самому процес стане зрозуміло, де росіяни змогли розгорнути найактивніші дії.

Але для цього їм потрібна достатня кількість сил – сотні тисяч бійців. Переміщення такої кількості військ ми точно помітимо. Можна сказати, що на Харківсько-Сумському напрямку зараз триває розвідка боєм.

Говорити про стратегічні дії зарано, бо основні сили противника зосереджені на Донеччині. Щоб перекинути їх на Харківщину знадобиться не один тиждень. Тому можемо казати про один стратегічний напрямок – Донецький. Інші дії росіян – це відволікаючий маневр,

– підкреслив Світан.

Про створення "буферної" зони на Харківщині

Військовий експерт зауважив, що говорити про "буферну" зону некоректно, адже якби росіяни мали таке завдання, то відійшли б на 10 кілометрів, а не навпаки просунулися вперед. Тоді питання було б розв'язане.

Росія має завдання увійти у пряме зіткнення з нашими військовими частинами для того, щоб "зв'язати" їх боями без будь-якої "сірої" зони. Це вони вже почали робити,

– додав Світан.

Ймовірно, далі нарощуватимуть тиск, зокрема на Вовчанськ, Великий Бурлук і Куп'янськ, де проходить залізнична дорога. Найзручніше ворогу наступати саме на Вовчанськ, адже це берег річки. Але тоді мовиться про велике, стратегічне завдання, якого наразі не видно.

Ситуація на Харківщині: останні новини