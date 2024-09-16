The Times опубликовало карту объектов России, до которых могут достать ракеты Storm Shadow

Иностранные журналисты уже создали карту объектов, которых могут достичь британские ракеты Storm Shadow. Ведь ранее СМИ писали, что Британия позволит Украине использовать Storm Shadow для ударов по России.

Буквально 15 сентября британский премьер Кир Стармер заявил, что окончательное решение по применения ракет Storm Shadow по целям в России еще не принято. Ведь возможное дальнейшее развитие событий будут обсуждать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября.

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Что изображено на карте The Times

Иностранное издание отметило, что в радиус действия Storm Shadow попали:

14 аэродромов и аэропортов,

один нефтеперерабатывающий завод,

штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.



Карта объектов в досягаемости Storm Shadow /карта The Times

Кстати, радиус действия ракет Storm Shadow – 250 километров.



Радиус действия ракет Storm Shadow

Кстати, Владимир Зеленский заявил, что Россия перемещает свои военные объекты, в том числе самолеты, вглубь территории России, готовясь к появлению в Украине западных видов вооружения и разрешения применять их на дальнее расстояние.

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По словам президента Украины, вглубь страны россияне уже все перебрасывают из-за промедления партнеров.