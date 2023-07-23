Притула продал карту Буданова с разорванной Россией: куда волонтер направит деньги

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула на аукционе продал карту главы ГУР Кирилла Буданова. Собственно, на ней изображена разделенная Россия.

В воскресенье, 23 июля, стало известно о продаже карты за 14 миллионов гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию благотворительного аукциона на ютуб-канале Сергея Притулы.

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Карта Буданова продана!

Собственно, Фонд Серия Притулы планирует направить эти деньги на масштабный сбор, цель которого приобрести пять комплексов БПЛА EOS для Главного управления разведки за 120 миллионов гривен.

Вырученные средства усилят наш сбор "Обнаруживаем и уничтожаем" на 5 беспилотных комплексов EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР,

– говорится в описании к записи трансляции аукциона.

Как проходил благотворительный аукцион по продаже карты Буданова: смотрите запись

Обратите внимание! Сбор на дроны для разведки продолжается. К нему может присоединиться любой желающий. Реквизиты:

Монобанка;

ПриватБанк:

PayPal – serhiy.prytula.kyiv@gmail.com;

Другие реквизиты – по ссылке.

Отметим, что первоначальная сумма продажи этой карты составила 400 тысяч гривен. Именно от нее стартовали все последующие ставки.

Больше о знаменитой карте

Впервые карту разделенной России заметили в кабинете главы Главного управления разведки Кирилла Буданова еще в декабре 2022 года во время одного из интервью.

На карте черным маркером обведены Курская и Белгородская области, а также Кубань. Кроме того, Калининградская область подписана "ФРГ", на Карелии и северо-западе стоит буква "Ф".

В то же время, Кавказ назывался "Ичкерией", центральные области и часть Сибири подписаны "ЦАР", на Дальнем Востоке – буква "К", на Курильских островах – "Япония".

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Сам руководитель ГУР никогда не комментировал прямо, что значит эта карта в его кабинете. Появилась она между 5 и 7 марта 2022 года. Однако, по словам разведчика, каждый видит на карте то, что хочет видеть.