Ситуация очень тяжелая: на что сделали ставку россияне возле Работиного

Ситуация в районе Работиного сложная. Кроме штурмов, оккупанты применяют бронетехнику, которую начиняют взрывчаткой. Но эта тактика еще с 2014-го года.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в основном враг использует боевые бронированные машины, которым по 50 лет. Эта техника уже не в рабочем состоянии.

К теме Россияне захватили Тоненькое, продвижение к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

"Они уже не двигаются, их более-менее собирают, чтобы они в одну сторону могли двигаться, даже без системы управления. Начиняют взрывчаткой, отправляют – там уже взрывают различными методами", – сказал Свитан.

В украинской армии есть возможность уничтожать любую вражескую технику, которая движется на позиции ВСУ. Для этого применяют артиллерию и дроны.

Ситуация там тяжелая, ничего легкого нет. Они (россияне – 24 Канал) пытаются "покусать", отбивать позиции точечно, причем разнопланово – на разных участках одновременно. Они здесь взялись достаточно серьезно за Работино,

– подчеркнул военный эксперт.

Основная задача врага – выровнять фронт. Это россияне хотят сделать от первой линии обороны, которую украинские военные прорвали в 2023-м году. Сейчас украинская армия пытается удержаться в районе второй линии обороны оккупантов.

"У них задача – выдавить нас за первую "линию Суровикина" и восстановить общую линию фронта, еще и восстановить минные поля – то есть зону поддержки", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Что происходит в районе Работиного: смотрите на карте

Фронт на Юге: какая ситуация в Запорожской области