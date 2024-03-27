Ситуация очень тяжелая: на что сделали ставку россияне возле Работиного
Ситуация в районе Работиного сложная. Кроме штурмов, оккупанты применяют бронетехнику, которую начиняют взрывчаткой. Но эта тактика еще с 2014-го года.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в основном враг использует боевые бронированные машины, которым по 50 лет. Эта техника уже не в рабочем состоянии.
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"Они уже не двигаются, их более-менее собирают, чтобы они в одну сторону могли двигаться, даже без системы управления. Начиняют взрывчаткой, отправляют – там уже взрывают различными методами", – сказал Свитан.
В украинской армии есть возможность уничтожать любую вражескую технику, которая движется на позиции ВСУ. Для этого применяют артиллерию и дроны.
Ситуация там тяжелая, ничего легкого нет. Они (россияне – 24 Канал) пытаются "покусать", отбивать позиции точечно, причем разнопланово – на разных участках одновременно. Они здесь взялись достаточно серьезно за Работино,
– подчеркнул военный эксперт.
Основная задача врага – выровнять фронт. Это россияне хотят сделать от первой линии обороны, которую украинские военные прорвали в 2023-м году. Сейчас украинская армия пытается удержаться в районе второй линии обороны оккупантов.
"У них задача – выдавить нас за первую "линию Суровикина" и восстановить общую линию фронта, еще и восстановить минные поля – то есть зону поддержки", – добавил полковник ВСУ в запасе.
Что происходит в районе Работиного: смотрите на карте
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