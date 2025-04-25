ВСУ провели контратаку на Херсонщине и продвинулись в Торецке: обзор фронта от ISW

Российские захватчики не отказались от планов захватить как можно больше украинских территорий, а потому продолжают атаки на разных участках фронта. Самой сложной остается ситуация на Покровском направлении, где враг не прекращает атак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Аналитики также опубликовали актуальные карты фронта.

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Операции ВСУ на территории России

Российские войска не оставляют попыток вытеснить ВСУ из Курской области, однако успеха в этом не имели. Хотя враг утверждает, что якобы имел продвижение в районе Гуево, однако подтверждений этому нет.

В то же время российские военные недавно продвинулись на северо-запад Белгородской области. В частности геолокационные кадры фиксируют продвижение в Демидовке.



Что происходит на территории России / Карта ISW

Попытки наступления на Сумы

Аналитики ISW пишут, что российские войска пытались наступать в Сумской области. Согласно геолокационным кадрам, оккупанты 23 апреля имели продвижение в районе села Локня. Также российские "военкоры" утверждали, что якобы оккупанты продвинулись в направлении Александрии, однако подтверждения этому нет.



Россияне хотят продвинуться в направлении Сум / Карта ISW

Основные усилия врага – на Востоке

Россияне не отказались от планов отбросить ВСУ от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову, чтобы иметь возможность обстреливать город из артиллерии. Для воплощения своих планов оккупанты 23 апреля продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, но не имели продвижений. Также оккупанты пытались атаковать в районе Волчанска, но также безрезультатно.

В то же время на Купянском направлении оккупанты не проводили наступательных действий и не обстреливали позиции ВСУ. Представитель бригады ВСУ сообщил, что в течение нескольких дней на этом направлении не ведутся боевые действия. Это произошло после того, как российские силы понесли большие потери при попытке штурма.

Россияне проводили наступательные действия в районе Боровой, а также на Лиманском направлении, однако успеха не имели.



Что происходит на фронте / Карта ISW

В течение прошлых дней оккупанты атаковали на Северском направлении, а также в Часовом Яру. Однако аналитики ISW не нашли подтверждения, что противник имел продвижение.

Ожесточенные бои продолжаются в Торецке. По данным аналитиков, как украинские военные, так и российские имели продвижение в городе. Так, ВСУ продвинулись в северо-западной и юго-западной частях Торецка. В то же время оккупанты также имели продвижение в северо-западной части города.

На Покровском направлении ситуация остается без изменений. Российские войска продолжают атаки, но не имеют продвижений, украинские войска, по непроверенным данным, имели успех в селе Удачное, а также продвинулись в районе Песчаного.

В течение 23 и 24 апреля бои продолжались на Новопавловском, Кураховском, Великоновоселковском направлениях, но никаких продвижений на фронте не было.

Бои на Востоке – больше в галерее

Бои на Юге и попытки наступления на Запорожье

Россияне проводили активные наступательные действия на западе Запорожской области, однако продвижения не имели. Также оккупанты пытались наступать в Херсонской области, но успеха также не имели.



Россияне атаковали в Запорожье / Карта ISW

В то же время российские "военкоры" утверждают, что ВСУ совершили контратаку в районе Антоновского моста.



Бои на Херсонщине / Карта ISW

Следует отметить, что за минувшие сутки россияне совершили почти 150 наземных атак и более 4500 обстрелов против позиций ВСУ за сутки, в частности на Покровском направлении.