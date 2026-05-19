У россиян немного успехов, ВСУ контратакуют: карты ISW на 19 мая

Россияне продолжают наступать, но успехов не имеют. Враг чаще отдает предпочтение инфильтрации, то есть просачиванию сквозь украинские позиции.

А также пользуется ясной безоблачной погодой, чтобы запускать разведывательные и ударные дроны. Об этом говорится в обзоре ISW на 19 мая.

Где наступают россияне, а где ВСУ?

Россияне наступали, но не продвинулись на севере Сумщины, на Купянском и Славянском направлениях, на тактическом направлении Константиновка – Дружковка, Покровском (где пытаются усилить активность артиллерии и беспилотников), Новопавловском, Гуляйпольском направлениях, на западе Запорожья и на Херсонщине.

На Александровском направлении враг недавно проводил миссии инфильтрации. Россияне не смогли вернуть позиции, утраченные во время весенних контратак украинских войск.

Важно! У россиян появилось новое подразделение беспилотных систем – ВБС "Гермес". Он работает к северу от Лимана и выкладывает видео поражений украинских военных. Это первое свидетельство существования этого подразделения, которое наблюдает ISW.

А вот на Гуляйпольском районе российская инфильтрация неуспешная.

Карты ISW на 19 мая

Силы обороны контратаковали на севере Харьковщины и в районе Доброполья. Аналитики указали, что российские войска в значительной степени отказались от попыток механизированного штурма на севере Харьковской области и восстановили тактику инфильтрации после того, как понесли тяжелые потери. В то же время на Купянском направлении враг усиливает интенсивность наземных операций из-за весенних погодных условий, которые позволяют лучше использовать разведывательные дроны и FPV. С помощью Supercam и ZALA оккупанты ищут позиции украинской артиллерии.

Захватили ли россияне Боровую на Харьковщине?

В материале военного корреспондента 24 Канала Ивана Магуряка зимой этого года говорилось, что Боровая – вторая после Лимана цель россиян на Лиманском направлении.

Украинские чиновники и отчеты из открытых источников опровергают заявления России о том, что российские войска захватили Боровую. Российский источник опубликовал 18 мая видеозапись, якобы снятую в Боровой, но геолокации показывают, что запись на самом деле была снята в Коломыйчихе Луганской области (к северо-востоку от Боровой и примерно в 9 километрах от линии фронта) 18 мая. Украинские чиновники также опровергли недавние заявления Министерства обороны России (МО) от 16 мая о том, что российские войска захватили Боровую,

– подчеркнули аналитики.

Показываем Боровую на Харьковщине на карте Deep State

А что происходит в Степногорске?

ISW отметили: геолоцированные видеозаписи подтверждают присутствие украинских войск в центральной части Степногорска (к северо-западу от Орехова) и на юго-западе от населенного пункта.

Показываем Степногорск на Харьковщине на карте Deep State

Напомним, 18 мая в ГУР заявили, что Степногорск под контролем, и показали кадры штурмов города. Россияне проникли малыми группами на некоторые южные улицы Степногорска.

Военный обозреватель Денис Попович рассказывал 24 Каналу зимой, что захватчики стремятся закрепиться в Степногорске. Там есть господствующие высоты. Если разместить в городе артиллерию, оттуда можно доставать пушками до Запорожья.