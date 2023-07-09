Запад сильнее России: почему нельзя допустить войну на истощение

США решили передать Украине кассетные боеприпасы. Президент страны Джо Байден заявил, что это решение было очень тяжелым. Он отметил их важность, ведь снарядов постоянно не хватает на поле боя.

Но очевидно, что эти боеприпасы нужно для уничтожения первой линии обороны врага. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Выбить врага с первой линии обороны, обеспечить наше дальнейшее продвижение по применению техники и танков. Тогда уже закрепление на следующих позициях и уже переход к фактически ударам по второй линии обороны. И как следствие – деоккупации Юга, территорий на Востоке", – подчеркнул Мусиенко.

Что означает война на истощение для Украины

По словам Байдена, такое решение было принято из-за того, что в ВСУ заканчиваются обычные боеприпасы 155-миллиметров. А у США и союзников их осталось не так много. Так что кассетные снаряды – это "переходный период", пока в стране не смогут производить больше 155-миллиметровой артиллерии.

Это "привет" тем, кто очень часто, и у нас, в частности, грешит тем, что говорит: "Мы можем войти в войну на истощение". Не дай Бог. Для нас война на истощение – это значит, что мы не сможем победить,

– считает военный эксперт.

Поэтому для Украины чем больше кассетных боеприпасов, массового оружия – тем лучше. Все для того, чтобы ВСУ наносили огневой удар по всей глубине фронта.

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Нужно преимущество в боеприпасах

Президент США отметил, что это решение далось ему непросто. Тем более часть демократической партии Байдена была против предоставления Украине кассетных снарядов.

"Представьте себе: мы находимся в ситуации, когда нужно наступать. Когда наступаешь, нужно снарядов больше, чем когда ты в обороне", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Сейчас Украина подходит к границе, когда контракты на увеличение производства боеприпасов только подписаны и профинансированы в Европе и США. А тем временем запасы, которые есть, потихоньку иссякают.

Командующий британскими войсками Энтони Радакин заявлял, что Россия может в год производить примерно миллион различных артиллерийских снарядов. Тем временем, Европейский Союз говорил о том, что до конца года Украине передадут еще миллион боеприпасов. То есть получается якобы паритет. Однако до этого страна-агрессор имела преимущество в снарядах.

"То есть, мы должны выйти в тенденцию, когда у России 1 миллион, а у нас 2 миллиона или 2,5. Тогда мы можем сказать, что говорят западные аналитики и все, что контрнаступление может быть ускоренным", – отметил Александр Мусиенко.

Недопустимо во время контрнаступления

Война на истощение может перейти в позиционную войну. А она может затянуться и растянуться по времени. Поэтому Украина постоянно и говорит партнерам, чтобы ей предоставляли больше оружия. Все, чтобы не войти в период, когда война может стать на истощение.

Запад сильнее России. Это очевидно. Но Западу нужна пауза. Вот это время было для того, чтобы подписать контракты, профинансировать, запустить производство,

– рассказал военный эксперт.

В настоящее время Украина исчерпывала запасы снарядов, которые были на складах. Боеприпасы заканчиваются, их производят, но не успевают пополнять запасы.

Поэтому США и приняли непростое, но важное решение, что нужно экстренно передавать кассетные боеприпасы. Все, чтобы ВСУ не дошли к "снарядному голоду". Это в условиях контрнаступления было бы недопустимым.

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