Враг должен бояться: как кассетные боеприпасы помогают ВСУ уничтожать оккупантов

Украинские военные эффективно используют кассетные боеприпасы на фронте. От такого оружия оккупантам гораздо труднее скрыться.

Лейтенант легиона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, как кассетные боеприпасы помогают Силам обороны Украины уничтожать врага на фронте.

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"Да, они эффективны – накрывается определенная плоскость и большая вероятность, что маленький снарядик попадет во вражеский окоп", – отметил Назаренко.

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Россияне крайне напуганы

Кассетные боеприпасы содержат несколько подрывных или подразделительных зарядов – субмуниции. Они рассыпаются по широкой площади при взрыве, в результате чего повреждают обширную территорию, уничтожают живую силу и технику противника.

Как известно, враг несет большие потери от кассетных боеприпасов. Из-за проблем в медицинской системе раненые россияне очень часто умирают.

Враг должен бояться. Он уже боится и пытается компенсировать неограниченными ресурсами в личном составе,

– констатировал Назаренко.

Однако кассетные боеприпасы нельзя назвать вундерваффе. Это лишь одно из средств ведения боевых действий, не важнее других.

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