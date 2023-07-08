Почему американские кассетные боеприпасы лучше, чем российские: объяснение Светана

В США заявили, что Украина получит кассетные боеприпасы. Они гораздо лучше, чем российские снаряды. Американские кассетные боеприпасы подрываются на определенной высоте.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, российские снаряды могут подрываться при контакте.

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Преимущества кассетных боеприпасов США

Свитан отметил, что у российских снарядов другая система подрыва. Они подрываются при контакте или вообще не подрываются. Приблизительно 50% боеприпасов врага, то есть каждый второй снаряд не подрывается или подрывается в стволах.

Использование кассетных боеприпасов для нас получается гораздо выгоднее. Этот боеприпас взрывается при ударе. Задача боеприпаса при подрыве, который происходит на определенной высоте. То, что используют россияне, – это дистанционное минирование,

– объяснил он.

Свитан о кассетных боеприпасах: смотрите видео

Украина получит от США кассетные боеприпасы