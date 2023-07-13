Кассетные боеприпасы уже в Украине: боец ВСУ назвал их главную задачу

В Украину уже прибыли кассетные снаряды, решение о передаче которых было принято недавно. Снаряды достаточно опасны и особенности их использования должно определять украинское командование. Однако они очень помогут ВСУ на поле боя.

Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант легиона "Свобода" Владимир Назаренко. По его словам, они усилят украинскую артиллерию. И это, по-видимому, отразится на результатах в бою.

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Как кассетные снаряды помогут на фронте

Командующий Операцией объединенных сил "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы. Однако пока ВСУ их не использовали.

"Я офицер-артиллерист и как никто другой понимаю, что нам дают такие боеприпасы. Ведь каждый артиллерийский боеприпас, как в количестве, так в номенклатуре – это плюс к тому, что может делать наша артиллерия", – заметил Владимир Назаренко.

Перед Силами обороны стоит важная задача, чтобы артиллерия, бронетехника, авиация и максимально все средства "вычищали дорогу" перед подразделениями, которые идут отвоевывать каждый метр оккупированных территорий.

Тактика украинского командования – это максимальная сохранность жизни каждого солдата при освобождении территорий. Новое оружие может помочь в этом и не только.

Принцип применения кассетных снарядов состоит в том, что они накрывают посадки, плоскости и окопанные укрепления. Гораздо больше шансов, что маленькая часть залетит прямо в окоп, где россиянин стреляет по нашим героям,

– подчеркнул лейтенант легиона "Свобода".

Кассетные снаряды помогут максимально зачистить врагов в труднодоступных местах, в том числе окопах. Это повысит эффективность и скоординированность работы украинских подразделений и будет способствовать дальнейшей деоккупации территории Украины.

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