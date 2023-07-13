Про це 24 Каналу розповів лейтенант легіону "Свобода" Володимир Назаренко. За його словами, вони дуже підсилять українську артилерію. І це, очевидно, відобразиться на результатах в бою.

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Як касетні снаряди допоможуть на фронті

Командувач Операцією об'єднаних сил "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси. Однак поки що ЗСУ їх не використовували.

"Я є офіцером-артилеристом і, як ніхто, вітаю, що нам дають такі боєприпаси. Адже кожен артилерійський боєприпас, як в кількості, так в номенклатурі – це плюс до того, що може робити наша артилерія", – зауважив Володимир Назаренко.

Перед Силами оборони стоїть важливе завдання, аби артилерія, бронетехніка, авіація та максимально усі засоби "вичищали дорогу" перед підрозділами, які йдуть відвойовувати кожен метр окупованих територій.

Тактика українського командування – це максимальне збереження життя кожного солдата при звільненні територій. Нова зброя може допомогти в цьому і не лише.

Принцип застосування касетних снарядів в тому, що вони накривають посадки, площини та окопані укріплення. Набагато більше шансів, що маленька частинка залетить прямо в окоп, де росіянин стріляє по наших героях,

– наголосив лейтенант легіону "Свобода".

Касетні снаряди допоможуть максимально зачистити ворогів у важкодоступних місцях, зокрема окопах. Це підвищить ефективність та скоординованість роботи українських підрозділів і сприятиме подальшій деокупації території України.

Володимир Назаренко про касетні боєприпаси для України: дивитись відео

Касетні боєприпаси вже в Україні: що відомо