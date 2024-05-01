В России новая тактика террора гражданского населения: используют кассетные "Искандеры", — NYT

Уже дважды подряд россияне бьют по гражданским районам Одессы "Искандерами" с кассетной боевой частью, в результате чего погибли 8 человек. Россия начала применять новый вид террора против мирных жителей.

Во время российской ракетной атаки кассетной ракетой "Искандер" в понедельник, 29 апреля, погибли пятеро мирных жителей и собака, а после атаки 30 апреля еще трое погибших людей. Украинские власти обвинили россиян в применении кассетного оружия, что наносит неизбирательный вред гражданскому населению. Никаких военных объектов вблизи мест ракетных ударов не было.

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Цель террора – мирные жители

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Россия выпустила баллистическую ракету "Искандер" с кассетной боеголовкой во время атаки в понедельник по людному месту, где гуляли жители города.

У следствия есть основания полагать, что решение о применении такого оружия российские военные приняли умышленно, чтобы уничтожить как можно больше мирных украинских граждан,

– говорит Костин.

К заявлению было включено видео атаки, на котором видно, что целью нападения была портовая зона с несколькими спортивными сооружениями неподалеку. На видео также видно примерно 30 небольших взрывов, вероятно вызванных суббоеприпасами ракеты.

Польский военный аналитик Rochan Consulting Конрад Музыка сказал, что взрывы, похожи были на действие кассетного боеприпаса. Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк также написала в социальной сети X, что Россия использовала кассетные боеприпасы во время этой атаки.

В Кремле никак не прокомментировали собственную ракетную атаку на Одессу. Американские же официальные лица заявили, что им известно об атаке на Одессу 29 апреля и о заявлении Украины об использовании Россией кассетных боеприпасов, но они не могут подтвердить этот факт.

Почему мир отказывается от кассетных боеприпасов

В 2008 году почти 100 стран мира подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах, обещая не производить, не использовать, не передавать и не накапливать из-за их большой опасности для гражданского населения. США, Россия и Украина не являются участниками этого договора. Во время войны кассетные боеприпасы различных видов использовали как россияне, так и Силы обороны Украины.

Боеприпасы, разделяющиеся перед попаданием в цель на меньшие суббоеприпасы, способны поражать большие площади и уничтожать вражескую пехоту, средства ПВО и даже бронетехнику. Впрочем, они являются достаточно коварными, ведь почти 20 процентов достаточно дешевых и простых суббоеприпасов отказывают и не разрываются, что значительно усложняет разминирование территорий, где проходили боевые действия.

Что известно о последних ракетных атаках на Одессу