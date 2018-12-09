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      Катастрофа для французской экономики: во что вылились протесты "желтых жилетов"

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      Протесты "желтых жилетов" во Франции
      Протесты "желтых жилетов" во Франции / Фото из соцсетей

      Розничные торговцы во Франции потеряли около 1 миллиарда евро от начала протестов "желтых жилетов" во Франции. Повреждены и разорены магазины, сожжены автомобили и почти пустые заведения общественного питания, – власти Парижа заявляет о том, что столица Франции понесла убытки в миллионы евро.

      Об этом пишет BBC.

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      Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр назвал происходящее сейчас в стране – кризисом. В Париже он посетил ряд поврежденных в результате масштабных протестов магазинов.

      Это – катастрофа для торговли, это – катастрофа для нашей экономики,
      – подчеркнул он.

      В свою очередь, власти Парижа сообщают, что протесты, которые прошли 8 декабря, нанесли столице Франции больше вреда, чем те, которые происходили на неделю раньше.

      Добавим, что несмотря на большее количество правоохранителей на улицах Парижа и использование силовиками спецтехники, "желтые жилеты" возводили на улицах баррикады и отбивались от полиции. В результате беспорядков 8 декабря только в Париже задержали 1723 демонстрантов.

      Франція Тріумфальна арка
      Протесты "желтых жилетов" в Париже

      "Это – кризис для общества и для демократии", – добавил французский министр финансов.

      Кроме этого, в Париже закрыли для посещения известные исторические памятники. В частности, речь идет об Эйфелевой башне, Лувре и еще из 10 музеях. Это – места, которые в первую очередь и массово посещают туристы. А вот Триумфальную арку придется частично реставрировать, поскольку демонстранты разбили некоторые статуи и исписали стены памятника. О сумме этих убытков власти Франции пока не сообщают.

      Напомним, 8 декабря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

      Теги: Новости политики Новости Франции протесты Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
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