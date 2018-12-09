Катастрофа для французской экономики: во что вылились протесты "желтых жилетов"

Розничные торговцы во Франции потеряли около 1 миллиарда евро от начала протестов "желтых жилетов" во Франции. Повреждены и разорены магазины, сожжены автомобили и почти пустые заведения общественного питания, – власти Парижа заявляет о том, что столица Франции понесла убытки в миллионы евро.

Об этом пишет BBC.

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Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр назвал происходящее сейчас в стране – кризисом. В Париже он посетил ряд поврежденных в результате масштабных протестов магазинов.

Это – катастрофа для торговли, это – катастрофа для нашей экономики,

– подчеркнул он.

В свою очередь, власти Парижа сообщают, что протесты, которые прошли 8 декабря, нанесли столице Франции больше вреда, чем те, которые происходили на неделю раньше.

Добавим, что несмотря на большее количество правоохранителей на улицах Парижа и использование силовиками спецтехники, "желтые жилеты" возводили на улицах баррикады и отбивались от полиции. В результате беспорядков 8 декабря только в Париже задержали 1723 демонстрантов.



Протесты "желтых жилетов" в Париже

"Это – кризис для общества и для демократии", – добавил французский министр финансов.

Кроме этого, в Париже закрыли для посещения известные исторические памятники. В частности, речь идет об Эйфелевой башне, Лувре и еще из 10 музеях. Это – места, которые в первую очередь и массово посещают туристы. А вот Триумфальную арку придется частично реставрировать, поскольку демонстранты разбили некоторые статуи и исписали стены памятника. О сумме этих убытков власти Франции пока не сообщают.

Напомним, 8 декабря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ