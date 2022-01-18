В Казахстане отменяют режим чрезвычайного положения

18 января 2022 , 17:56
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Власти Казахстана решили отменить режим чрезвычайного положения в 7 регионах, где он еще действовал. Следовательно с полуночи 19 января ограничения перестанут действовать.

В частности, режим чрезвычайного положения отменят в столице Нур-Султане и в крупнейшем городе Алматы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

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С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях,
– сказал он.

До этого еще в 10 регионах страны досрочно отменили чрезвычайное положение.

Уали подчеркнул, что таким образом вся страна возвращается к нормальной жизни.

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Автор: Оксана Княжик