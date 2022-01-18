В Казахстане отменяют режим чрезвычайного положения

Власти Казахстана решили отменить режим чрезвычайного положения в 7 регионах, где он еще действовал. Следовательно с полуночи 19 января ограничения перестанут действовать.

В частности, режим чрезвычайного положения отменят в столице Нур-Султане и в крупнейшем городе Алматы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

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С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях,

– сказал он.

До этого еще в 10 регионах страны досрочно отменили чрезвычайное положение.

Уали подчеркнул, что таким образом вся страна возвращается к нормальной жизни.

Протесты в Казахстане: главное

Масштабные акции протеста в Казахстане бушевали в начале 2022 года – после повышения цен на газ. После выполнения требований протестующих они все равно продолжали протестовать.

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ. Те одобрили введение контингента.

13 января ОДКБ начала вывод так называемых "миротворческих" войск.

Во время масштабных нарушений в Алматы погибли 149 человек. Из них 11 – правоохранители. Всего в Казахстане во время январских беспорядков жизнь потеряли 225 человек.

Также в отношении митингующих открыли почти 7 тысяч дел. Речь идет о 6 966 протоколах о нарушении.

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