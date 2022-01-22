В Казахстане подсчитали сумму ущерба от массовых протестов и мародерства

22 января 2022 , 17:16
Читати новину українською

Источник:

Интерфакс-Казахстан

Власти Казахстана заявили, что убытки от массовых протестов, которые прокатились по стране в начале января, составляют 313,6 миллиона долларов. В то же время больше всего пострадал бизнес.

Последствия протестов в Казахстане

Эта сумма учитывает расходы на ремонт поврежденных зданий и убытки от порчи имущества. Об этом заявило министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

К теме Протесты в Казахстане: в Алматы нашли захоронения участников демонстраций

Всего в результате протестов пострадало 351 здание. Из них:

  • 45 зданий государственных органов;
  • 306 коммерческих объектов.

Повреждения получили здания в таких областях:

  • Алматинской,
  • Жамбылской,
  • Кызылординской,
  • Атырауской,
  • Актюбинской,
  • Восточно-Казахстанской,
  • в городе Шымкент.

Известно, что бизнес понес убытки на 188,4 миллиона долларов, а государство – на 125,2 миллиона долларов.

Где возьмут деньги на восстановление

Средства на работы по восстановлению зданий и компенсацию убытков планируют выделить из чрезвычайного резерва правительства. Кстати, здание резиденции главы Казахстана в Алматы будут восстанавливать силами Управления делами президента.

Коротко о протестах в Казахстане

Это может вас заинтересовать – все, что нужно знать о протестах в Казахстане: видео

 

Автор: Софія Мінджоса