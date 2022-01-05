В Казахстане прекратили вещание крупнейшие телеканалы

В Казахстане из-за протестов нет интернета. Поэтому крупнейшим телеканалам пришлось прекратить вещание.

Не транслируют каналы МИР24, КТК, НТК, "Первый канал Евразия". Однако вещание продолжает государственный канал "Хабар 24".

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Протестующие требовали выхода в прямой эфир

Шеф-редактор дирекции информационных программ КТК Алексей Рыблов рассказал, что поступил сигнал от охраны. Предупредили, что здание будет обесточено, поэтому решили эвакуировать сотрудников телеканала. После того как все покинули здание, телецентр обесточили, а вещание прервали.

Кроме того, протестующие захватили здание телеканала "Мир 24". Они требовали выхода в прямой эфир.

В Казахстане нет интернета

На фоне массовых протестов в Казахстане отключили интернет. Оператор "Казахтелеком" ограничил доступ по всей территории государства. По состоянию на 5 января уровень доступа к глобальной сети снизился со 100% до 2%.

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