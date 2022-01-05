Не транслюють канали МИР24, КТК, НТК, "Перший канал Євразія". Однак мовлення продовжує державний канал "Хабар 24".

Важливо Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Протестувальники вимагали виходу в прямий ефір

Шеф-редактор дирекції інформаційних програм КТК Олексій Риблов розповів, що надійшов сигнал від охорони. Попередили, що будівля буде знеструмлена, тому вирішили евакуювати співробітників телеканалу. Після того, як усі залишили будівлю, телецентр знеструмили, а мовлення перервали.

Крім того, протестувальники захопили будівлю телеканалу "Мир 24". Вони вимагали виходу у прямий ефір.

В Казахстані немає інтернету

На тлі масових протестів у Казахстані відключили інтернет. Оператор "Казахтелеком" обмежив доступ по всій території держави. Станом на 5 січня рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%.

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