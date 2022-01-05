В Казахстане протестующие выдвинули властям новые требования
Источник:телеграм "Раньше всех. Ну почти"
В городах Казахстана 5 января продолжаются протесты. А митингующие из Жанаозена выдвинули властям новые требования.
Власти Казахстана выполнили просьбу протестующих, в частности снизили цену на сжиженный газ и отправили в отставку правительство. Однако акции продолжаются. А люди, по информации ORDA, выдвигают новые требования.
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Жители Жанаозена выдвинули новые требования
Уже 5 января протестующие города Жанаозен, который вместе с Алматы активно митингует, выдвинули властям свои новые требования.
Участники акций просят
- изменить режим;
- провести народные выборы акима (главы местного органа исполнительной власти) каждой области и города, кандидатов должно выбирать местное население;
- вернуть Конституцию 1993 года;
- власть не должна преследовать общественных активистов;
- к власти должен прийти человек, который вне системы и не из властных кругов.
Обращаем внимание, что эти требования выдвинули пока протестующие только Жанаозена.
В городе протестуют более 10 тысяч человек
На улицы Жанаозена к обеду 5 января вышли примерно 12 тысяч человек. Протесты там не прекращаются.
Акции протеста в Жанаозене: смотрите видео
Ситуация с протестами в Казахстане: коротко
- Протесты в Казахстане начались еще 3 января, они продолжаются до сих пор. Поводом для них стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти.
- В итоге власти пошли на уступки: цену на ресурс снизили, а действующее правительство отправили в отставку. Однако протестующие с улиц не уходят. Похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.
- Периодически вспыхивают столкновения активистов с правоохранителями, протестующих задерживают.
- Власти официально сообщили о почти 200 пострадавших, большинство – правоохранители.
- Утром 5 января на улицы Алматы вывели БТРы, протестующие жгли машины полиции, кроме того, раздавались звуки взрывов светошумовых гранат. СМИ пишут, что участники акции захватили администрацию в Алматинской области.
- В Алматы, Мангистауской и Алматинской областях ввели чрезвычайное положение.
- В сети появилась информация, что протестующие открыли огонь по военным.