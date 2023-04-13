Боррель "глубоко шокирован" казнью украинского военного
Источник:Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на казнь украинского пленника россиянами. Он заявил, что Россия нарушила Женевские конвенции.
Речь идет о реакции высокопоставленного чиновника на видео, на котором россияне убивают украинского пленника, отрезав ему голову. Также Боррель написал, что он в шоке.
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Как ответил Боррель на казнь украинского пленника
Высокопоставленный чиновник заверил, что он "глубоко шокирован жестоким видео обезглавления украинского военнопленного".
Это ужасающее нарушение Женевских конвенций. Все исполнители и пособники военных преступлений должны быть привлечены к ответственности,
– заверил глава дипломатии ЕС.
По его словам, Евросоюз будет с Украиной столько, сколько потребуется.
Накануне, 12 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обращался к Западу после казни нашего воина и призвал свой шок конвертировать в реальные действия.
Министр сказал, что видео российских пропагандистов возвращает нас в самые темные времена.
Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления,
– подчеркнул глава МИД Украины.
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Что известно о видео казни украинского пленника
- Вечером 11 апреля в сети появилось видео, на котором оккупанты убивают украинского пленника, отрезав ему голову. Уже 12 апреля журналисты обнаружили видео, на котором россияне убивают таким же способом еще двух украинских бойцов.
- Украинские разведчики рассказали, что Россия пытается этими видео запугать своих. Кремль пытается донести своим бойцам, мол, не думайте сдаваться в плен, потому что в плену с вами будут делать то, что мы делаем с украинскими пленными.
- В то же время украинская власть уже ищет виновных. Владимир Зеленский пообещал, что их накажут. Алексей Данилов заявил, что это дело чести.