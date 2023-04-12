Оккупанты жестоко казнили военного ВСУ: все что известно об очередном преступлении России

Российские оккупанты опубликовали шокирующие кадры казни украинского военнопленного. На обнародованном видео видно, как еще живому защитнику ножом отрезали голову.

Соответствующее видео появилось в сети вечером 11 апреля. На нем видно, как русские захватчики ножом отрезают голову военному Вооруженных сил Украины. 24 Канал собрал главную информацию об очередном жестком поступке русской армии.

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Когда россияне записали соответствующее видео

Оккупанты сопровождают свои действия комментариями, характерными для российских войск и пропаганды, вроде "работаем, братья" и предлагают отправить голову командующему.

Где именно и когда было записано это видео – неизвестно. Судя по тому, что деревья на нем – с зелеными листьями, вероятно, его сняли еще в прошлом году.

CNN опубликовало материал об этом инциденте. В нем говорится, что сейчас по сети распространяют два разных видео, на которых россияне казнят пленных. Вероятно, ролики сделаны в разное время.

Издание отмечает, что эти материалы оккупанты могли отснять на Бахмутском направлении, где уже с лета 2022 года продолжаются ожесточенные бои. Также, очевидно, преступники, отрезающие главу украинского военного на одном из роликов, – это захватчики из ЧВК "Вагнера".

Реакция на жестокий поступок российской армии

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что россияне понесут ответственность за преступления, совершенные в Украине.

"За все будет ответ и ответственность", – написал он.

Ермак не конкретизировал, какие именно преступные действия россиян подразумевает, но его сообщение появилось вскоре после того, как российские пропагандистские каналы начали распространять видео, на котором зафиксирована жестокая казнь украинского военного.

СБУ начала расследование

В среду, 12 апреля, СБУ сообщила, что начала досудебное расследование этого военного преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о нарушении законов и обычаев ведения войны.

Мы найдем этих извергов. Если нужно будет – достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание,

– подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

Реакция президента Украины

Президент Украины отреагировал на очередное преступление российской армии. Он подчеркнул, что преступников обязательно накажут.

Есть то, что никому на свете невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за всё. Нужен проигрыш террора,

– подчеркнул он.

Россия – хуже террористов "ИГИЛ"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на жестокое видео казни украинского военного россиянами и призывает изгнать России из Совбеза ООН и Украины.

Он назвал Россию хуже террористической организации "ИГИЛ".

"В сети распространяется ужасное видео, как российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и чтобы они понесли ответственность за свои преступления", – говорится в его сообщении.