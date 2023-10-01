"Потерь нет": Украина уничтожила уже более 20% всех систем РСЗО России

Пока российские пропагандисты рассказывают басни про "потерь нет", украинские бойцы наносят врагу реальные колоссальные потери. Только по приблизительным данным так называемая "вторая армия мира" за все время полномасштабного вторжения потеряла более 20% всех реактивных систем залпового огня.

Такие выводы можно сделать, проанализировав данные в открытых источниках. Кроме того, в сентябре 2023 года ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии, передает 24 Канал.

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Сколько РСЗО потеряла Россия

Согласно открытым данным, официально обнародованным российскими властями, так называемая "вторая армия мира" имела на вооружении 3 887 реактивных систем залпового огня до начала полномасштабного вторжения в Украину. Как бы российские пропагандисты ни кричали, что у них "потерь нет", однако оккупанты несут бешеные потери.



Данные Global Firepower по системам РСЗО России / Скриншот

К слову, по данным Global Firepower, Россия была на первом месте в мире по количеству РСЗО на вооружении армии.



Топ-10 стран по количеству РСЗО на вооружении армии / Скриншот

В статистике Генштаба по состоянию на 1 октября 2023 года говорится, что Вооруженные Силы Украины уже уничтожили 798 РСЗО, которые имели на вооружении оккупанты. С помощью несложной математики можно установить, что российская армия за полтора года войны потеряла 20,5 процентов систем реактивного залпового огня

В общей сложности только в течение сентября украинские защитники уничтожили 63 РСЗО оккупантов.

Актуальная статистика потерь россиян

Потери врага постоянно растут, ведь они продолжают находиться на оккупированных территориях. Каждый день ВСУ уничтожают личный состав и технику врага. Самой дорогой потерей для врага остается крейсер "Москва", который сейчас лежит на дне Черного моря.

По состоянию на 1 октября 2023 года российская армия уже потеряла: