Конфузы с голосом и часами Путина: политтехнолог высмеял бестолковость диктатора
Российский диктатор все чаще оказывается в казусных ситуациях. В частности, на саммите БРИКС во время трансляции Владимир Путин выступил не своим голосом.
Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что российский президент превращается в невидимку, ведь никто в мире не видит его вживую, а в трансляции звучит не его голос.
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"Путин превратился в президента-невидимку. Сидят четыре лидера, которые на БРИКС приехали, а Путина нет – рядом пустой стул", – отметил Шейтельман.
Что произошло на саммите БРИКС с трансляцией Путина: смотрите видео
Как известно, российский президент не приехал на саммит БРИКС в ЮАР из-за ордера от Международного уголовного суда. Вместо Путина приехал глава российского МИДа Сергей Лавров.
Диктатор выступил по видеосвязи, но не своим голосом. В Кремле случайно или нет запустили аудиодорожку с записью обращения, которая должна была быть в наушнике Путина.
Инцидент с часами
На внутренней встрече Путин искал часы на левой руке, хотя имел их на правой.
Человек не может перепутать руку, на которой он носит часы,
– подчеркнул Шейтельман.
По мнению политтехнолога, может быть две причины такого странного поведения диктатора. Либо это был не Путин, а его двойник, привыкший носить часы именно на левой руке, либо у российского президента развился старческий маразм.
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