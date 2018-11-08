Кейт Хадсон продемонстрировала стройную фигуру после родов: фото

Голливудская актриса Кейт Хадсон впервые после родов пришла на светское мероприятие. Звезда выглядела прекрасно, ошеломив всех стройной фигурой.

Как известно, 2 октября Кейт Хадсон в третий раз стала мамой. Актриса родила дочь, которую вместе с возлюбленным Дэнни Фудзикава назвала Ронни Роуз.

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С момента родов Кейт Хадсон прошло всего больше месяца, а звезда уже может похвастаться стройной фигурой. Это она доказала во время первого публичного выхода после появления на свет Ронни Роуз. Актриса приняла участие в мероприятии дизайнера Майкла Корса, посвященном Всемирной продовольственной программе ООН.

Для светского события Кейт Хадсон выбрала черное мини-платье с синими цветами и ремешком. Наряд подчеркнул стройную талию звезды и ноги. К платью Кейт подобрала бежевые туфли-лодочки на каблуках. Актриса подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем и распустила волосы.



Кейт Хадсон на светском мероприятии / Getty Images



Актриса Кейт Хадсон / Getty Images



Кейт Хадсон на показе дизайнера Майкла Корса / Getty Images

Кто такая Кейт Хадсон?

Популярная американская актриса, известная ролями в фильмах "Война невест", "Несносные леди", "Модная мамочка", "Золото дураков", "Как отделаться от парня за 10 дней". В 2000 году Кейт Хадсон впервые вышла замуж за Криса Робинсона, однако в 2007 году их брак распался. Впоследствии актриса имела отношения с солистом группы Muse Мэттью Беллами. От двух мужчин Кейт Хадсон имеет сыновей.