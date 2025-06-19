Он профи, –у Зеленского отреагировали на планы Келлога посетить Беларусь

Есть информация, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог может осуществить визит в Беларусь, где планирует встретиться с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Это попытка доминировать на этом направлении, поэтому это правильная стратегия.

Однако не будет никаких возможностей запустить мирные переговоры через Беларусь. Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Это попытка доминировать

Михаил Подоляк предположил, что, возможно, если Келлог будет в Беларуси, то поймет, что Лукашенко не является субъектным политиком, не имеет никаких влияний на Кремль, поэтому не может быть организатором каких-то процессов. Зависимость Беларуси от России слишком высокая.

Если Кэллог будет доминировать в организации тех или иных процессов по урегулированию войны – это гораздо лучше. Потому что Кэллог – профи. Он понимает мотивы России, что такое война, что простых решений здесь не будет, что быстро выйти на что-то – невозможно. Я так понимаю, любая инициатива от Келлога – это попытка доминировать именно на этом направлении,

– подчеркнул чиновник.

Ранее на этом направлении доминировал Стив Уиткофф, который известен своей пророссийской риторикой. Все встречи не дали результата. Или наоборот – показали всем, что Россия – неадекватная.

Однако американцам надо сделать выводы, что через Беларусь не будет никаких возможностей. Ведь даже переговоры в Стамбуле не дали результата, хотя они были с участием президента Турции Реджепа Эрдогана, который имеет влияние на Россию. Дело в том, что Владимир Путин не заинтересован в переговорах.

Напомним, в издании Reuters отметили, что Кит Келлог планирует поездку в Беларусь и встречу с Лукашенко. Официально о визите еще не сообщалось. По словам двух источников, повестка дня еще не определена, однако Келлог в неформальных разговорах называл визит возможностью запустить диалог о прекращении российско-украинской войны. Журналисты отметили, что визиты такого уровня требуют длительной подготовки, и всегда существует риск, что их могут отменить или изменить в последнюю минуту.