Келлог все поймет, когда приедет в Украину: Зеленский ответил на призывы США относительно выборов

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог ранее заявлял о необходимости проведения выборов в нашей стране. В ближайшее время он должен посетить Киев, и тогда сможет, по мнению Владимира Зеленского, увидеть отношение украинцев к выборам.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Украины. Зеленский отметил, что проведение выборов – это внутренний вопрос нашей страны.

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Стоит считаться с суверенным правом украинцев

"Очень важно, чтобы Келлог приехал в Украину, тогда он поймет людей, обстоятельства, происходящее, увидит отношение украинцев к выборам", – сказал глава страны.

Выборы – это не просто вопрос законодательства или Конституции. По мнению Зеленского, спецпредставитель Трампа должен сам спросить у украинцев.

Он услышит, что люди не понимают, как это можно делать во время войны. Это очень сложно. Это вопрос безопасности, справедливости в отношении военных, сложно с людьми, которые на временно оккупированных территориях,

– подчеркнул президент.

По его мнению, это будет сигнал людям, оставшимся на оккупированных территориях, которые не могут проголосовать, что Украина остается без них. Кроме того, нужно решить вопрос о голосовании 8 миллионов украинцев, которые выехали за границу.

Это не значит, что выборы состоятся, когда мы решим все вопросы, – через 20 лет. Нет. Однако мы не можем ничего не решить и громко провозгласить: "Мы хотим выборы". Сегодня украинцев это шокирует, и они не понимают, для чего нам это предлагают,

– подчеркнул он.

В то же время нужно услышать людей, ведь именно они выбирают. По словам Зеленского, проведение выборов – это внутренний вопрос Украины. Поэтому, при всем уважении к США, не может даже чиновник высокого ранга говорить, что он хочет провести выборы в Украине.

Это суверенное право Украины и украинцев, и с этим нужно считаться. Я за то, чтобы люди все видели своими глазами. Я думаю, что после того, как Келлог приедет, мы поговорим, если будет возможность у него поездить, он все поймет,

– резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что Кит Келлог высказался в интервью относительно проведения выборов в Украине. По его словам, США "ожидают проведения выборов в Украине", если будет достигнуто соглашение о "перемирии" в войне.

Также Келлог считает, что способность страны проводить выборы даже во время войны является "признаком здоровой демократии".