Прилет по судостроительному заводу в Керчи: зафиксировали кадры прилета и его последствия

Во временно оккупированном Крыму у захватчиков снова проблемы. Собственно, на этот раз, по всей видимости, прилетело в районе судостроительного завода в Керчи.

В субботу вечером, 4 ноября, анонимные телеграм-каналы начали распространять соответствующие сообщение о взрыве в Керчи на востоке полуострова. Об этом сообщает 24 Канал.

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В Керчи прилетело в завод оккупантов

На кадрах видно, что через море в сторону побережья летела воздушная цель. Также был зафиксирован звук полета, очевидно, ракеты, а также момент ее попадания в объект.

Как утверждают телеграм-каналы, речь идет именно о попадании судостроительного завода "Залив" имени Бутомы. На фотографиях и видео действительно видно, что в районе этого объекта – яркое оранжевое пламя и огромный столб дыма.

В Керчи в небе зафиксировали воздушную цель: смотрите видео

Попадание в район судостроительного завода в Керчи: смотрите видео

Отметим, что "Залив" – одно из крупнейших судостроительных предприятий в восточной части Европы. Стало оно известно производством военных фрегатов. Вместе с тем с 2020 года этот завод приступил к строительству кораблей-авианосцев для военно-морского флота России.

Что-то горит в районе завода "Залив": смотрите видео

Очевидно, в Керчи прилет в районе завода: смотрите видео

Отметим, что расположен завод на улице Танкистов, 4 на юге города Керчь во временно оккупированном Крыму.

Расположение завода "Залив": смотрите на карте от Google maps

Взрывы в Крыму: последнее

Несмотря на приближающуюся зиму, "горячий сезон" в Крыму продолжается. Собственно, 3 ноября прозвучал взрыв в районе Севастопольской ТЭЦ. На кадрах, распространявшихся в сети, был виден густой столб дыма.

Кроме того, в Джанкое раздался мощный взрыв днем 2 ноября, о чем писали телеграм-каналы и утверждали, что местные жители видели в небе ракету.

Также в ночь на 2 ноября в Крыму было неспокойно – летали дроны над полуостровом. Утром оккупанты заявили, что якобы сбили все шесть беспилотных летательных аппаратов.

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов поспешил заверить, что в районе предприятия сработала ПВО. По словам гауляйтера, "часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", и пострадавших якобы нет.