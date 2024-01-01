Той, что поражен "Искандером": прокуроры показали из дрона отель Kharkiv Palace

Российская ракета Искандер-М разрушила гостиницу Kharkiv Palace в Харькове, где находились гражданские люди. Прокуроры зафиксировали последствия атаки с помощью дрона.

Вечером 1 января прокуратура опубликовала видео, снятое дроном, демонстрирующим масштабы разрушений престижного отеля Kharkiv Palace после ракетного удара. Зафиксированы значительные повреждения здания, в том числе огромная дыра от прямого попадания.

Смотрите также По Kharkiv Palace в Харькове ударили ракетами "Искандер-М": детали атаки от полиции

Разрушение в центре Харькова

Видеоматериалы, опубликованные пресс-службой Харьковской прокуратуры, показывают разрушенное здание отеля Kharkiv Palace как извне, так и изнутри.

Ракеты попали прямо в гостиницу, завалив вестибюль обломками и выбив окна,

– сообщал ранее руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

По данным полиции, вечером 30 декабря российские захватчики выпустили ракеты Искандер-М по центру Харькова, в результате чего пострадал не только Kharkiv Palace, но и близлежащие здания. Известно, что в гостинице было заселено 34 номера.

При процессуальном руководстве Шевченковской и Киевской окружных прокуратур Харькова было начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. Это часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса.

Добавим, что внутри гостиницы находилась журналистка Алика Янг из ZDF вместе с коллегами. Она описала момент атаки так: "Раздается громкий стук, здание трясется, вместо вестибюля – тьма и дым". Хоть и представительница СМИ выжала, но ее переводчица была травмирована.

Немецкая общественная телевизионная компания ZDF осудила обстрел, назвав его атакой на свободную прессу. В медиа заявили о намерении продолжать освещение российско-украинской войны, несмотря на все трудности.

Украина получила "небесные глаза"