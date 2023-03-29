У России нет ничего уникального: какое кибероружие может поставлять Ирану

По данным The Wall Street Journal, Россия за дроны-камикадзе передает Ирану кибероружие. Но, вероятно, речь идет не о кинетическом действии, а оружии, которое предусмотрено для кибератак и проведения операций в киберпространстве.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он предположил, что говорится о серверах и компьютерах.

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"У них же нет определенных разработок, то есть, какое кибероружие в России... кибероружие России всегда было – это влияние и распространение фейков, психологические операции с помощью имеющихся сетей, которые разработали не они. То есть у них нет", – заявил он.

Мусиенко отметил, что россиян всегда обвиняют в том, что они распространяют фейки в соцсетях.

"В том, что они создавали фейковые аккаунты. В том, что они играют всегда на разногласиях, антагонизме и пытаются распространять определенное беспокойство в западных обществах. И многое другое", – рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он подчеркнул, что оккупанты это делают, фактически, в программах и сетях, созданных не Россией.

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Россия не может поставлять уникальные разработки

В том-то и вопрос, что они не могут ничего такого поставлять уникального на самом деле, кроме обучения возможного. Тех же иранских специалистов в том, как проводить те или иные операции",

– рассказал он.

Александр Мусиенко предположил, что, вероятно, здесь говорится о шпионаже или, непосредственно, проведении определенных кибератак. Впрочем, по его мнению, это не что-нибудь такое, к чему не готовы на Западе.

"Как раз более угрожающий, это может делать Китай, который имеет больше для этого возможностей. А у России там есть ограниченные ресурсы для этого", – подытожил он.

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