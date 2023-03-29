У России нет ничего уникального: какое кибероружие может поставлять Ирану
По данным The Wall Street Journal, Россия за дроны-камикадзе передает Ирану кибероружие. Но, вероятно, речь идет не о кинетическом действии, а оружии, которое предусмотрено для кибератак и проведения операций в киберпространстве.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он предположил, что говорится о серверах и компьютерах.
Смотрите также Новая "ось зла" – Москва – Тегеран – Пекин: как союз США и Европы спасет от великой войны
"У них же нет определенных разработок, то есть, какое кибероружие в России... кибероружие России всегда было – это влияние и распространение фейков, психологические операции с помощью имеющихся сетей, которые разработали не они. То есть у них нет", – заявил он.
Мусиенко отметил, что россиян всегда обвиняют в том, что они распространяют фейки в соцсетях.
"В том, что они создавали фейковые аккаунты. В том, что они играют всегда на разногласиях, антагонизме и пытаются распространять определенное беспокойство в западных обществах. И многое другое", – рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
Он подчеркнул, что оккупанты это делают, фактически, в программах и сетях, созданных не Россией.
Какое кибероружие может поставить Россия Ирану: смотрите видео
Россия не может поставлять уникальные разработки
В том-то и вопрос, что они не могут ничего такого поставлять уникального на самом деле, кроме обучения возможного. Тех же иранских специалистов в том, как проводить те или иные операции",
– рассказал он.
Александр Мусиенко предположил, что, вероятно, здесь говорится о шпионаже или, непосредственно, проведении определенных кибератак. Впрочем, по его мнению, это не что-нибудь такое, к чему не готовы на Западе.
"Как раз более угрожающий, это может делать Китай, который имеет больше для этого возможностей. А у России там есть ограниченные ресурсы для этого", – подытожил он.
Сотрудничество России и Ирана: последние новости
- The Wall Street Journal сообщало, что Иран поставляет России снаряды и БПЛА в обмен на кибертехнологии. В частности, средства для цифровой слежки. Кроме того, Тегеран хочет получить и другую технику Москвы.
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан убежден, что существует негласная договоренность об истребителях. Мол, страна-агрессор не будет снабжать Тегеран самолетами Су-35, а Запад пока не будет передавать Украине истребители F-16.
- По данным украинской разведки, у россиян еще есть запасы дронов из тех партий, которые Россия получила в конце 2022 года и в начале 2023 года. Но "Шахиды" оккупанты не используют так массово, как раньше. Мол, экономят.