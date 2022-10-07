В Украине действовала масштабная сеть ботоферм, распространявшая фейки и пропаганду о войне
Источник:Киберполиция
Киберполиция разоблачила масштабную сеть ботоферм и вместе с Нацполицией установила четырех организаторов сети. Им грозит лишение свободы.
Как установили правоохранители, ботоферма насчитывала более 50 тысяч ботов в социальных сетях и почтовых сервисах. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Юрий Выходец на брифинге в Military Media Center.
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Деятельность ботофермы
Чтобы реализовать преступную схему, фигуранты привлекали граждан России и жителей временно оккупированных территорий Украины. Оплату за созданные аккаунты исполнители получали в российских рублях через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
Как выяснили правоохранители, фейковые страницы использовались для:
- распространения недостоверной информации о войне,
- оправдания оккупации украинских территорий,
- пропаганды в виде сообщений и комментариев в соцсетях,
- рекламирования фишинговых мошеннических страниц.
Правонарушители генерировали почти 3 тысячи фейковых аккаунтов в неделю. В общей сложности сеть ботоферм насчитывала более 50 тысяч ботов,
– подчеркнул Юрий Выходец.
Киберполиция разоблачила масштабную сеть ботоферм: видео
Результаты расследования и обысков
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Во время обысков правоохранители изъяли:
- почти 35 тысяч SIM-карт разных мобильных операторов Украины и других государств,
- компьютерную технику,
- мобильные телефоны,
- документацию.
Изъяты доказательства во время обысков / Фото Киберполиции
Деятельность ботоферм в Украине
- В Прикарпатье разоблачили ботоферму, которая распространяла российскую пропаганду в украинском пространстве. Ее организатором оказался житель Калушского района Ивано-Франковской области.
- Правоохранители разоблачили миллионную ботоферму, которая расшатывала ситуацию в Украине по заказу одной из политсил. Она в сети распространяла фейки о конфликте с Офисом Президента с Залужным.
- Как впоследствии удалось выяснить, создал ее российский IT-шник и "политэксперт" Виктор Майстренко. Он сотрудничал с нардепом Артуром Герасимовым – близким соратником Порошенко.
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