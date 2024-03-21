"Клубок огня приближался в мою квартиру", – очевидец о пережитом во время атаки Киева россиянами
Источник:"Мы-Украина"
В результате российской массированной ракетной атаки по Киеву 21 марта пострадали несколько районов украинской столицы. Обстрел на себе ощутили и жители Святошинского района города.
Там в результате российского ракетного обстрела пострадали жилые дома. Очевидцы также рассказывали, что чувствовали взрывную волну от падения обломков российских ракет в городе.
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Очевидец рассказал о ракетном обстреле россиян в Киеве
Житель одного из домов Святошинского района по имени Вадим рассказал, что сначала он услышал свист ракеты, которая летела в воздух. После этого мужчина решил пойти в коридор.
Между коридором и комнатой в окне увидел... облако, клубок огня, который приближался прямо в мою квартиру. Я выбежал через заднее окно...
– рассказал киевлянин.
Мужчина также отметил, что после этого он увидел, как в Святошинском районе в результате российского ракетного удара начали гореть машины.
Вадим рассказал, как пережил ракетный удар по Киеву / Видео с телеграм-канала "Мы-Украина"
Вадим также отметил, что в его доме немного треснуло окно – один слой из трех. Кроме того, после атаки у мужчины на улице обгорел его мопед. Стоит отметить, что других жителей домов, которые пострадали из-за российской агрессии, эвакуировали, чтобы обезопасить этим людям жизнь.
В Киеве есть пострадавшие после ракетной атаки России
- Российская армия под утро 21 марта запустила по Киеву ракеты различного типа. Все вражеские цели в воздухе уничтожили украинские системы противовоздушной обороны.
- Однако не обошлось в результате этой вражеской атаки без пострадавших в городе. Мэр города Виталий Кличко отметил, что известно по меньшей мере о 13 пострадавших в результате российской атаки по украинской столице. Среди них также есть и ребенок.
- В Шевченковском районе Киева, кроме повреждений, также обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской ракеты. В КГГА заявили, что ее должны изъять, отправить в безопасное место и утилизировать.
- Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что во время атаки по столице Украины российские ракеты совершали маневры. Кроме того, траектория движения ракет также была сложной.