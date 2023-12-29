Под завалами склада в Киеве все еще находятся 10 человек, – КГВА
29 декабря 2023, 11:16Читати новину українською
Источник:КГВА
Утром 29 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами. В результате атаки на Киев пострадало складское помещение. В КГВА рассказали о последствиях удара по составу в столице Украины.
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о количестве находящихся под завалами склада людей после атаки оккупантов.
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Последствия возгорания склада в Киеве после российской атаки
Сергей Попко рассказал, что в Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 квадратных метров производится поиск пострадавших.
По его словам, предварительно под завалами находятся 10 человек. Работают спасатели.Обратите внимание! Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки ракет повредили складское помещение и в Шевченковском районе столицы. Впоследствии стало известно, что там под завалами находятся люди.
Оккупанты обстреляли Киев: коротко
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- Вскоре стало известно о пожарах, вспыхнувших в нескольких районах Киева. В КМВА сообщали о возгорании многоэтажки, а также о пожаре в складских помещениях.