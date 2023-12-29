Под завалами склада в Киеве все еще находятся 10 человек, – КГВА

Утром 29 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами. В результате атаки на Киев пострадало складское помещение. В КГВА рассказали о последствиях удара по составу в столице Украины.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о количестве находящихся под завалами склада людей после атаки оккупантов.

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Последствия возгорания склада в Киеве после российской атаки

Сергей Попко рассказал, что в Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 квадратных метров производится поиск пострадавших.

По его словам, предварительно под завалами находятся 10 человек. Работают спасатели.

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В 7:30 в Киеве раздались мощные звуки взрывов. Городской голова Виталий Кличко рассказал, что работала украинская противовоздушная оборона по враждебным объектам

Вскоре стало известно о пожарах, вспыхнувших в нескольких районах Киева. В КМВА сообщали о возгорании многоэтажки, а также о пожаре в складских помещениях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки ракет повредили складское помещение и в Шевченковском районе столицы. Впоследствии стало известно, что там под завалами находятся люди.