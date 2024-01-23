По Киеву нанесли комбинированный удар: враг атаковал крылатыми ракетами и, вероятно, баллистикой
Россия 23 января атаковала Украину, в частности, часть ракет враг направил на Киев. К сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших.
В эфире 24 Канала спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал о деталях атаки на столицу. Он заявил, что враг нанес комбинированный удар.
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Комбинированный удар по Киеву
По словам Шаманова, столица оказалась под комбинированным ракетным ударом россиян. Сначала Киев атаковали крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые враг запустил с бортов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря, а затем враг, вероятно, атаковал баллистическими ракетами. Шаманов предположил, что это могли быть "Искандеры".
Однако окончательное количество и маркировку ракет предоставят Воздушные силы,
– подчеркнул Шаманов.
Какие последствия ракетной атаки на Киев
- Около 07:05 в Киеве раздались взрывы. Сергей Попко сообщил, что в столице работают системы и средства ПВО, поэтому людей призывали не выходить из укрытий.
- Под ударом оказались Святошинский, Соломенский и Печерский районы Киева. К сожалению, там не удалось избежать разрушений.
- В частности, в Святошинском районе в результате ракетной атаки загорелись припаркованные автомобили, нежилые здания и одна из квартир. Кроме того, в жилом доме в одной из квартир обнаружили несдетонированную боевую часть ракеты.
- В Соломенском районе есть разрушение двухэтажного нежилого здания, также зафиксировано возгорание нескольких квартир в многоэтажке.
- В Печерском районе возник пожар в нежилом здании.
- По состоянию на 08:30 известно о 9 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки врага. 8 человек госпитализировали, а 13-летнему пострадавшему парню оказали помощь на месте. Кроме того, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия.