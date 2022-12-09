Киев наконец-то возвращается к плановым отключениям света: опубликовали графики
В Киеве снова планово будут выключать свет. В городе были введены новые графики стабилизационных отключений.
Согласно им, есть три категории отключений. Соответствующую информацию вечером 9 декабря сообщили в Киевских электросетях.
Заметьте Этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии, – Шмыгаль
Какие графики будут действовать в столице
Компания ДТЭК с 9 декабря ввела обновленные графики стабилизационных отключений с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме,
– заявили в компании.
Киевские электросети объяснили, что обновленный график будет состоять из 3 категорий:
- первая – свет есть – когда компания гарантирует его наличие. Это белый цвет на графике;
- вторая – света нет – будут отключать свет точно, чтобы сбалансировать энергосистему. Это серый цвет;
- третье – возможные отключения – свет могут выключать, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В это время людям советуют потреблять меньше электричества и не пользоваться лифтами. Это светло-серый цвет на графике.
Если адреса нет или не совпадает график
В Киевских электросетях объяснили – если адреса нет в графике или реальная ситуация со светом не совпадает с графиком, – стоит обратиться в компанию. Связаться с ними можно:
- написав частное сообщение в фейсбуке;
- подав заявку на сайте компании в разделе "Отсутствует электроэнергия?";
- или заявку можно подать через колл-центр, однако это может занять больше времени из-за большого количества звонков.
Кроме того, компания анонсировала, что обновленные графики в скором времени заработают в Одесской и Днепропетровской областях.
Заметьте Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен: где ситуация со светом самая плохая
Свет в Киеве: важные новости
- После восьмой массированной атаки россиян на объекты критической инфраструктуры 5 декабря в Киеве действовали экстренные отключения.
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что ситуация на левом берегу Киева немного улучшилась. Однако там есть проблемы с неработающими объектами генерации, которые недостаточно производят электроэнергию или вообще не работают. Для их обновления нужны недели.
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко также заверил, что ситуация на левом берегу Днепра стала немного лучше. Он посоветовал, что делать людям, у которых нет света более 7 часов. Подробнее читайте по ссылке.