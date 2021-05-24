Киев переводит стрелки на Россию – Лавров отметился циничным заявлением о Донбассе

В российском МИДе снова посыпали необоснованными обвинениями в сторону Украины. Там традиционно не признают, что их страна является стороной конфликта на Донбассе.

Министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров назвал российско-украинскую войну "внутриукраинским вооруженным конфликтом".

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Ситуацию на Донбассе он описал как "следствие государственного переворота, который привел к власти в Киеве радикальные националистические силы".

Кроме этого, Лавров жалуется, что Украина не хочет предоставлять Донбассу особый статус, "как это предусмотрено минскими соглашениями".

При этом Киев "переводит стрелки" на Россию. Пытается выставить ее стороной конфликта, требует ужесточения антироссийских санкций,

– цинично заявил он.

И возмутился реакцией Украины и Запада на учения российских военных. Он заверил, что они были плановыми и проходили "на значительном расстоянии от Донбасса".

Зеленский о войне на Донбассе

Накануне президент дал большую пресс конференции. Там он, в частности, охарактеризовал ситуацию на Донбассе как один из "самых сложных кейсов".

Глава государства подчеркнул, что 99% зависит от России. При этом украинская власть цепляется даже за 1%, чтобы не допустить замораживания конфликта.

Зеленский стремится встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Он хотел бы, чтобы разговор происходил параллельно нормандскому формату.