Киев пытались атаковать дроны врага: первый отчет КГВА

Ночью 25 июля столицу Украины и Киевскую область несколькими волнами атаковали вражеские дроны-камикадзе. Военная администрация сообщила первую информацию о последствиях.

Предварительно, все цели были сбиты ПВО еще на подступах к Киеву. Сейчас информации о разрушениях или пострадавших нет, при поступлении новых данных отчет будет обновлен.

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Атака на Киевскую область 25 июля: что известно

Сегодня, 25 июля, ночью большое количество регионов Украины было атаковано ударными БПЛА противника. Среди целей врага была Житомирская область, Одесская область, а также столичный регион.

Около 3 часов утра стало известно из сообщения местных властей о работе ПВО в Киевской области. После 5 утра КГВА обнародовала первый отчет о ночной атаке россиян.

Под прицелом вражеских дронов был и Киев. Этой ночью дроны заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены. По состоянию на эту минуту – в Киеве без разрушений и пострадавших,

– пишут в Киевской ГВА.

Тип и количество ударных дронов, угрожавших Киевщине, будет известен позже – из отчетов Воздушных сил. "Можете искренне поблагодарить воинов ПВО за отличную работу", – отметил при этом начальник КГВА Сергей Попко.

Заметим, по состоянию на время публикации воздушную тревогу в Киеве отменили, но в области она продолжается. Еще несколько дронов фиксируют в небе, по данным мониторинговых сообществ, по меньшей мере 3.

Жителям Киевской области до отбоя следует находиться в безопасных местах.